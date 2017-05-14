18:17 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игроки "Динамо" сломали кубок во время празднования

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Сегодня игрокам "Динамо" вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против "Шинника" (1:0). Напомним, что бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ.

Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей – крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента.

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КОММЕНТАРИИ (7)
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Урфин Джюс

Кубок был сделан на автоВАЗе видимо..

19:01

баламошка

Они не только ного...ые, но и руко...ые.

18:53

ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ

""Заставь **урака богу молиться, он и........"" ну, и так далее.

18:51

Richter-00

Какое безобразие. :)

18:51

igorx70

В ларьке вчера купили

18:48

marksan

Гулять, так гулять!

18:38

oze11

мэйд ин Чайна

18:31