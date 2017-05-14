Игроки "Динамо" сломали кубок во время празднования

Сегодня игрокам "Динамо" вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против "Шинника" (1:0). Напомним, что бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ.

Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей – крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента.