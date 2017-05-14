Игроки "Динамо" сломали кубок во время празднования

Сегодня игрокам "Динамо" вручили кубок победителей чемпионата ФНЛ после матча 37-го тура против "Шинника" (1:0). Напомним, что бело-голубые досрочно выиграли турнир и вернулись в РФПЛ.
Во время празднования игроки столичного клуба сломали трофей – крышка кубка съехала, а сама чаша оторвалась от постамента.
Кубок уже поломали - крышка съехала, дно отвинтили #Динамо pic.twitter.com/3EypVex71b– Ярослав Сусов (@YaroSusov) 14 мая 2017 г.
Урфин Джюс
Кубок был сделан на автоВАЗе видимо..
19:01
баламошка
Они не только ного...ые, но и руко...ые.
18:53
ПРАВДОРУБ РОДЧЕНКОВ
""Заставь **урака богу молиться, он и........"" ну, и так далее.
18:51
Richter-00
Какое безобразие. :)
18:51
igorx70
В ларьке вчера купили
18:48
marksan
Гулять, так гулять!
18:38
oze11
мэйд ин Чайна
18:31