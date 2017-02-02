Игрокам "Луча-Энергии" выплатили зарплату только за сентябрь и часть октября

Главный тренер "Луча-Энергии" Константин Емельянов сообщил, что игрокам клуба погасили долги по зарплате только до октября. По его словам, сейчас на просмотре в "Луче" находится бразилец Кристиан Силва, а также с командой работают молодые воспитанники.

– Кристиан Силва – друг Нивалду, который и порекомендовал его, – цитирует Sporbox Емельянова. – Надо смотреть в игре. Что-то в нем есть – техника, хорошая левая нога. Вопрос, насколько он вынослив, обучаем ли тактически. Проверим его в ходе контрольных матчей. Также с командой работает группа местных воспитанников.

– Означает ли это, что "Луч" снимет запрет на регистрацию новичков?

– Обещают, но трудности есть – сложно сказать, как все повернется.

– Какова ситуация по финансам?

– Пока тишина.

– За какой месяц команда в последний раз получали зарплату?

– За сентябрь. И еще какую-то часть – за октябрь.