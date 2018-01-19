Игрок "Зенита-2": "Появление игроков главной команды – плюс всем нам"

Защитник "Зенита-2" Данил Круговой в интервью клубной пресс-службе поделился впечатлениями от работы с Константином Зыряновым и игроках главной команды. Со второй командой сине-бело-голубых тренируются защитник Александр Анюков, полузащитник Олег Шатов и нападающий Артем Дзюба.

– Какие впечатления от первых нагрузок после отпуска?

– Очень рад приступить к тренировкам, потому что это был слишком большой отпуск. Важно сейчас привести себя в форму и подойти к сезону в хорошем состоянии. Первые тренировки носили втягивающий и восстановительный характер. Все мы понимаем что, дальше будет тяжелее. А сейчас идет в основном беговая работа.

– Тяжело ли она дается?

– Нет, не тяжело. Мы же все давно к этому привыкли. Понимаем, что это просто необходимо, и без беговой работы никуда.

– Что вы уже поняли из тренировок с новым главным тренером?

– Я давно знаю Георгиевича, вместе играли с ним в "Зените"-2, поэтому уверен, что у него все получится. Первые впечатления от тренировок под его руководство самые положительные, и я очень рад что именно он на главный тренер.

– Как в "Зените"-2 встретили игроков главной команды?

– Игроков основы я тоже знаю, мы вместе ездили на сборы в прошлом году, поэтому все прошло отлично. Чувствуется их высокий уровень и большой опыт. Поэтому их появление – плюс всем нам.