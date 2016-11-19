18:02 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игра "Динамо" - "Зенит-2" была прервана на две минуты из-за поведения фанатов

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Матч 23-го тура ФНЛ между "Динамо" и "Зенитом-2" (0:0) был прерван на несколько минут из-за поведения болельщиков бело-голубых, информирует "Р-Спорт". Фанаты "Динамо" в концовке встречи активно начали использовать пиротехнику, и в итоге главный судья матча Олег Соколов на две минуты прервал игру. Футболисты находились на поле и подходили к судье, спрашивая, в чем причина остановки. Позднее диктор призвал фанатов не использовать пиротехнику.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20161119/1112448313.html

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КОММЕНТАРИИ (4)
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shpasic

если только в виртуальную таблицу

19:06

foreverCSKAforever

Две минуты? Ну пусть не 3:0, а 2:0 запишут победу динамовцам.

19:00

MacPhisto

Да, вроде бы нет, только одного банько контузило - shpasic

18:38

shpasic

Шунина-то не контузило?

18:13

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