Игра "Динамо" - "Зенит-2" была прервана на две минуты из-за поведения фанатов

Матч 23-го тура ФНЛ между "Динамо" и "Зенитом-2" (0:0) был прерван на несколько минут из-за поведения болельщиков бело-голубых, информирует "Р-Спорт". Фанаты "Динамо" в концовке встречи активно начали использовать пиротехнику, и в итоге главный судья матча Олег Соколов на две минуты прервал игру. Футболисты находились на поле и подходили к судье, спрашивая, в чем причина остановки. Позднее диктор призвал фанатов не использовать пиротехнику.