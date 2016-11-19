Игра "Динамо" - "Зенит-2" была прервана на две минуты из-за поведения фанатов

Матч 23-го тура ФНЛ между "Динамо" и "Зенитом-2" (0:0) был прерван на несколько минут из-за поведения болельщиков бело-голубых, информирует "Р-Спорт". Фанаты "Динамо" в концовке встречи активно начали использовать пиротехнику, и в итоге главный судья матча Олег Соколов на две минуты прервал игру. Футболисты находились на поле и подходили к судье, спрашивая, в чем причина остановки. Позднее диктор призвал фанатов не использовать пиротехнику.
shpasic
если только в виртуальную таблицу
19:06
foreverCSKAforever
Две минуты? Ну пусть не 3:0, а 2:0 запишут победу динамовцам.
19:00
MacPhisto
Да, вроде бы нет, только одного банько контузило - shpasic
18:38
shpasic
Шунина-то не контузило?
18:13