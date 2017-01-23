Игорь Жураховский: "Футболисты "Кубани" намерены расторгнуть контракты с клубом"

Полузащитник "Кубани" Игорь Жураховский сообщил, что футболисты команды намерены расторгнуть контракты с клубом через Палату по разрешению споров РФС из-за задержки зарплаты. Сегодня игроки краснодарского клуба написали письмо вице-премьеру РФ и президенту РФС Виталию Мутко, а также губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву. В нем сказано, что игрокам не платят зарплату в течение семи месяцев, а также премиальные за 10 месяцев. В случае, если руководство команды не начнет отдавать долги, игроки готовы бойкотировать последующие тренировки.

– Письмо мы написали сегодня (23 января), – цитирует ТАСС Жураховского. – Я лично уже обратился в Палату по разрешению споров с целью расторгнуть контракт, и остальные, насколько я знаю, намерены поступить так же. Пока не знаю, поеду ли на второй сбор команды в связи с ситуацией.