Игорь Захаряк: "Доволен ничьей с "Кубанью"

Главный тренер "Балтики" Игорь Захаряк после ничьей против "Кубани" (1:1) в матче 17-го тура заявил, что результат его устраивает, поскольку команде пришлось преодолеть очень тяжелый путь в Краснодар из-за задержки рейса. По словам Захаряка, изменения в составе соперника не стали для него неожиданностью, передает корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА.



– Мы ожидали такую игру, понимали, что "Кубани" позарез нужны очки, как и нам, – отметил Захаряк. – Но я доволен результатом матча.



– В "Кубани" сменился тренер, также были изменения в составе. Они стали неожиданностью?



– Они не были неожиданностью, потому что мы внимательно изучали соперника. Мы понимали, что эти футболисты должны играть. Единственное, мы добирались около полутора суток, попали только в день матча в гостиницу, не ели. Выдалась очень тяжелая дорога из-за задержки рейса. Но я хочу поблагодарить футболистов за бойцовский характер.