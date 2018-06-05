Игорь Шалимов: "В "Химках" не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар"

Главный тренер "Химок" Игорь Шалимов отметил, что будет ориентироваться на комбинационный футбол. Сегодня он был представлен на новом посту.

- Рад, что оказался в этом клубе, так как хорошо знаю руководство - генерального директора, спортивного директора, селекционный отдел, - приводит ТАСС слова Шалимова. - Мы вместе работали достаточно большое время, так что взаимопонимание будет, что очень важно для тренерского штаба. Мы говорим о развитии детско-юношеского футбола, поиске тренеров, новых программ, но для этого, конечно, необходима основная команда как ориентир для молодых.

Я не собираюсь отходить от того футбола, в который играл "Краснодар" и играют не так много команд в стране - комбинационный, низом. Зрителям должно быть интересно смотреть, а детям в него интересно играть. Работа предстоит большая и интересная. Приступаю к ней с полной силой.

Я работал и во второй лиге, и в премьер-лиге, и на Универсиаду команду возил. Вот только ФНЛ и оставалась. Мотивация для меня - это футбол, даже интересно поставить симпатичную игру с футболистами не такого уровня, какие у меня были.





