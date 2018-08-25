Игорь Пикущак: "У Уткина отличные задатки. Универсал"

Главный тренер "Краснодара-2" Игорь Пикущак в интервью "СЭ" отметил, что давно следил за Даниилом Уткиным. 18-летний россиянин является лучшим бомбардиром команды.

– Пару лет назад The Guardian включила Уткина в список 60 самых талантливых игроков мира 1999 года рождения.

– Даню знаю давно. Я хоть и перешел в 2012-м в "Амкар", связи с Краснодаром и клубом не терял, часто приезжал сюда в отпуск. Помню Уткина 15-летним пацаном по играм за академию. Уже тогда было видно – у парня отличные задатки. Универсал.

– Разве?

– Уткин – классическая "десятка". Но действует очень полезно и на позиции инсайда. А в некоторых матчах, выполняя оборонительные функции, прекрасно проявил себя как опорный хавбек.

– Чего же ему не хватает?

– Опыта, только опыта! Переход из юношеского футбола в мужской – штука тонкая. Кто-то адаптируется быстрее, кто-то медленнее. (Александр КРУЖКОВ)

Полностью интервью Пикущака