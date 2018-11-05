Игорь Ледяхов: "Мне стыдно за российский футбол, творился полный беспредел"

Главный тренер "Балтики" Игорь Ледяхов после матча 20-го тура Олимп - ФНЛ против "Тамбова" (0:2) отметил, что ему стыдно за российский футбол. По его словам, на матче творился настоящий беспредел.

Встречу обслуживала судейская бригада во главе с Павлом Шадыхановым. Игроки "Балтики" получили шесть желтых карточек и одну красную. Второй гол команда Ледяхова пропустила на последней минуте с пенальти.

- Мне стыдно за наш российский футбол. Я много чего видел, но то, что увидел сегодня… Сегодня творился полный беспредел. Мне добавить нечего, – цитирует Ледяхова официльный сайт ФНЛ.