Игорь Лебеденко: "Стал капитаном "Факела", поскольку являюсь самым возрастным игроком команды"

Нападающий "Факела" Игорь Лебеденко заявил, что стал капитаном своей новой команды, поскольку является самым возрастным игроком. 34-летний футболист подписал контракт с воронежским клубом, выступающим в ФНЛ, в середине февраля.



– Тренер Павел Гусев назначил меня капитаном по возрасту, это его решение, – цитирует ТАСС Лебеденко. – Партнеры приняли меня нормально, все хорошо общаются. "Факел" - хорошая команда, а с финансами проблемы есть не только здесь, поэтому не стал бы уповать на это. Сейчас предпримем максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ.