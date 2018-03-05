18:33 | Футбол — ФНЛ

Игорь Лебеденко: "Стал капитаном "Факела", поскольку являюсь самым возрастным игроком команды"

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Нападающий "Факела" Игорь Лебеденко заявил, что стал капитаном своей новой команды, поскольку является самым возрастным игроком. 34-летний футболист подписал контракт с воронежским клубом, выступающим в ФНЛ, в середине февраля.

– Тренер Павел Гусев назначил меня капитаном по возрасту, это его решение, – цитирует ТАСС Лебеденко. – Партнеры приняли меня нормально, все хорошо общаются. "Факел" - хорошая команда, а с финансами проблемы есть не только здесь, поэтому не стал бы уповать на это. Сейчас предпримем максимум усилий, чтобы остаться в ФНЛ. 

 

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/5009702

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Факела капитан. Факаман.

18:43

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