Игорь Лебеденко: "Недоделки на "Самара Арене" есть, но уверен, их исправят"

Нападающий "Факела" Игорь Лебеденко остался доволен стадионом "Самара Арена", на котором сегодня состоялся первый тестовый матч перед чемпионатом мира-2018. "Крылья Советов" в 35-м туре ФНЛ обыграли "Факел" 2:1.

– Открытие стадиона "Самара-Арена" является знаковым событием для всего российского футбола, – цитирует ТАСС Лебеденко. – Недоделки есть, но они небольшие, и я уверен, что их скоро исправят, а для спортсменов это стадион европейского уровня. Что касается газона, то по качеству он является одним из лучших, на которых я играл в российском чемпионате.

В Самаре состоятся четыре матча группового турнира ЧМ-2018: Коста-Рика – Сербия (17 июня), Дания– Австралия (21 июня), Уругвай – Россия (25 июня) и Сенегал – Колумбия (28 июня), а также встреча 1/8 финала (2 июля) и четвертьфинал (7 июля).

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