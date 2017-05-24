Игорь Кудряшов: "Томи" тяжело содержать клубы ФНЛ и ПФЛ"

Спортивный директор "Томи" Игорь Кудряшов отметил, что клуб разработал план реформирования своей системы. В нынешнем сезоне, напомним, томичи столкнулись с финансовыми проблемами и вылетели из премьер-лиги.

– Нами разработана и предложена модель реформирования ЦПФ "Томь", направленная на улучшение профессиональной подготовки юных футболистов и улучшение материальной базы, – цитирует официальный сайт клуба Кудряшова. – Сейчас это предложение находится на рассмотрении в администрации области.

По штатному расписанию Клуба ЦПФ подчинялся спортивному отделу с 2012 по 2015 годы. На том этапе была организована команда ПФЛ "Томь-2", которая впоследствии стала базовой для молодежного первенства, а весной 2017 года – и для основной команды.

На данном этапе клубу сложно содержать две команды – ФНЛ и ПФЛ, но, думаю, через сезон в наших силах будет создать команду ЛФЛ на базе ЦПФ "Томь", а в этом году, скорее всего, будем обходиться первенством области.