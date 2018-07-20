Игорь Ефремов: "Вопросы с арендой стадионов ЧМ должны быть решены в ближайшее время"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов на пресс-конференции выразил оптимизм, что вопрос с использованием стадионов чемпионата мира командами ФНЛ будет решен положительно. В этом убедили тестовые матчи и интерес болельщиков.

- Когда будут использованы стадионы, задействованные на чемпионате мира?

- Меня порадовала "Мордовия". Это другие ощущения. Одной из основных проблем посещаемости является качество стадиона. Везде ситуации сложные. Все клубы хотят играть на этих аренах, но есть проблемы технического характера, связанные с собственниками стадионов. Вопросы с суммами арендных плат должны быть решены в ближайшее время. Это предмет согласований и переговоров. Матч в Саранске состоялся. В Калининграде пройдет в воскресенье. В Нижнем Новгородом тоже должны играть. Уверен, что все вопросы будут закрыты.

Что касается "Сочи", то два-три тура команда сыграет на стадионе "Юг-Спорт". На "Фиште" поле выдержало большую нагрузку, и идет процесс его восстановления. Выражаю сдержанный оптимизм, что со стадионами будет все нормально с точки зрения их использования. И тестовые матчи нас в этом убедили, и интерес болельщиков в этих городах. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)