Игорь Ефремов: "В ФНЛ становится все меньше и меньше "болота"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов считает, что фаворитами в борьбе за выход в РФПЛ являются "Оренбург", "Крылья Советов" и "Енисей". Также глава лиги отметил "Шинник" и "Волгарь". По его мнению, борьба за место в стыковых матчах будет идти на протяжении всего сезона.

– В нашем турнире на первом месте должен быть футбол. Поэтому название подобрали соответствующее – Футбольная национальная лига, – цитирует официальный сайт "Тюмени" Ефремова. – Безусловно, приятно осознавать, что в матче, где играла команда, занимавшая последнее место, и клуб из верхней четверки, шла борьба от первой и до последней минуты ("Тюмень" обыграла "Шинник" со счетом 2:0. – Прим. "СЭ"). Поэтому "болота" в ФНЛ все меньше и меньше. Это не может не радовать.

Кто главные фавориты нынешнего сезона? Весной мы будем это знать уже точно. Насколько я знаю, "Оренбург" задачу не снимал. Они ее декларировали перед началом сезона. Самара хочет вернуться в премьер-лигу. "Енисей", вы видите, как выступает. Нельзя сбрасывать со счетов "Шинник" и "Волгарь". Все эти команды на протяжении последних лет являются фаворитами. Я уверен, что борьба за зону стыковых матчей весь сезон будет вестись интересная и упорная. Самое главное, что проходных игр не бывает. Поэтому борьба за выживание тоже будет не менее серьезной.