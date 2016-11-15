Игорь Ефремов: "Урал" и "Краснодар-2" подтвердили свое участие в Кубке ФНЛ"

Глава ФНЛ Игорь Ефремов подтвердил "СЭ", что "Динамо" пропустит Кубок ФНЛ. Он отметил, что окончательный состав участников турнира станет известен 29 ноября, когда состоится общее собрание членов лиги.

- Окончательный состав участников Кубка ФНЛ определится на общем собрании членов лиги, которое состоится 29 ноября, - сказал Ефремов. - "Динамо" уведомило нас о том, что не сможет сыграть на турнире по финансовым соображениям. Не примет участия и "Тосно", у которого 1 марта запланирован матч 1/4 финала Кубка России.

- В Кубке-2016 принимали участие не только клубы ФНЛ. В этот раз подобная практика возможна?

- Подтвердили свой приезд на Кипр "Урал", который планирует сыграть смешанным составом, "Краснодар-2", питерское "Динамо", "Чертаново". (Сергей АСТАХОВ)

Александр Голубчиков: "Луч-Энергия предварительно отказалась от участия в Кубке ФНЛ"//

"Динамо": Отказались от участия в Кубке ФНЛ по финансовым соображениям