Игорь Ефремов: "С точки зрения футбола "Тосно" готов к премьер-лиге"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что "Тосно" готов к выступлению в премьер-лиге, если взять спортивную составляющую, однако существуют инфраструктурные проблемы. "Тосно" после 34 туров в ФНЛ располагается на второй строчке турнирной таблицы. Для первого в своей истории выхода в РФПЛ команде необходимо набрать еще одно очко.

– Не думаю, что это искусственный проект, ранее меня неправильно интерпретировали, – цитирует "Р-Спорт" Ефремова. – Просто люди частным образом занимаются футболом, вот и родился такой проект. С точки зрения футбола, менталитета, желания, амбиций "Тосно" как раз готово для выступления в премьер-лиге. Но у них есть инфраструктурные проблемы, в частности со стадионом в Великом Новгороде, который сейчас точно не соответствует РФПЛ. Насколько мне известно, клуб пытается этот вопрос решить. Как это быстро произойдет и произойдет ли до старта РФПЛ, я не готов ответить, но в планах такое есть.