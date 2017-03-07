11:10 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игорь Ефремов: "Работаем над тем, чтобы матч "Енисей" - "Луч-Энергия" состоялся"

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Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что предпринимается максимум усилий, чтобы матч 25-го тура между "Енисеем" и "Лучом-Энергией" состоялся. Ранее стало известно, что игроки владивостокского клуба из-за долгов по зарплате разъехались по домам, и собрать команду, даже при условии погашения долгов, будет сложно.

Предпринимаются все усилия, чтобы этот матч между "Енисеем" и "Лучом-Энергией" состоялся. Мы взаимодействуем сейчас буквально со всеми для решения этой проблемы, в том числе, с администрацией Приморского края, - цитирует "Р-Спорт".

"Луч-Энергия" досрочно завершил сбор из-за долгов перед игроками //
Алексей Ребко: "Мы не тренируемся уже третий день: кто-то гуляет, кто-то в баскетбол играет" //
Игорь Ефремов: "Есть опасения, что "Луч-Энергия" не сыграет с "Енисеем" //
Алексей Ребко: "Луч-Энергия" перевел зарплату за октябрь" //
Игорь Ефремов: "По заверению вице-губернатора, на 99 процентов в "Луче-Энергии" должно быть нормально"

Дополнительная информация

http://rsport.ru/football/20170307/1117326643.html

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КОММЕНТАРИИ (1)
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kac35

Медведев не шутил когда говорил :"Денег нет. Вы там держитесь." Доруководился тандем до ручки.

11:24

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