Игорь Ефремов: "Работаем над тем, чтобы матч "Енисей" - "Луч-Энергия" состоялся"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что предпринимается максимум усилий, чтобы матч 25-го тура между "Енисеем" и "Лучом-Энергией" состоялся. Ранее стало известно, что игроки владивостокского клуба из-за долгов по зарплате разъехались по домам, и собрать команду, даже при условии погашения долгов, будет сложно.

- Предпринимаются все усилия, чтобы этот матч между "Енисеем" и "Лучом-Энергией" состоялся. Мы взаимодействуем сейчас буквально со всеми для решения этой проблемы, в том числе, с администрацией Приморского края, - цитирует "Р-Спорт".

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