Игорь Ефремов: "При переезде питерского "Динамо" в Сочи проблем с документами не возникнет"

Глава ФНЛ Игорь Ефремов не стал комментировать слухи о возможном переезде питерского "Динамо" в Сочи. Вместе с тем, он отметил, что такой вариант был бы перспективным.

- Руководство петербургского "Динамо" дало ФНЛ четкое разъяснение, будет ли переезжать в Сочи?

- Слухи не комментирую. Знаю, что этот вопрос обсуждался. Когда все это обретет официальную форму, тогда и будем об этом говорить.

- Если "Динамо" все-таки переедет в Сочи, будут ли процедурные сложности с переоформлением места прописки клуба?

- Думаю, что нет. Тем более, на перспективах это отразится очень позитивно. В Сочи есть достаточно много болельщиков, которых можно привлечь на трибуны домашних матчей команды. Но главное: такой стадион, как "Фишт", должен быть постоянно задействован в проведении футбольных матчей.