Игорь Ефремов: "По заверению вице-губернатора, на 99 процентов в "Луче-Энергии" должно быть нормально"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов отметил, что поступление очередных выплат футболистам "Луча-Энергии" должно произойти в понедельник. Ефремов констатировал, что ситуация в "Луче-Энергии" тяжелая еще с начала сезона.

– Насколько мне известно, а я (с вице-губернатором Приморского края Павлом) Серебряковым на связи, в четверг были выплачены минимальные деньги, – цитирует "Р-Спорт" Ефремова. – Также, по моей информации, в понедельник должны поступить выплаты. И по заверению вице-губернатора, на 99 процентов все должно быть нормально. Существует поговорка – лучше плохой мир, чем добрая война. Если вариант с бойкотом случится, то в проигрыше будут все, в том числе – футболисты, лига, клуб. Это колоссальный удар по имиджу, нужно искать консенсус.

В сентябре и я там был пять дней, и Виталий Леонтьевич Мутко подключался к этому вопросу. Почему эти сложности возникают, я не могу до конца ответить. У меня нет четкого понимания. Конечно, советы давать проще, когда не находишься внутри, но если вы пришли к решению (о бойкоте), то нужно было несколько раньше этим вопросом заниматься.

Полтора сбора они провели, а потом, когда нет других вариантов, такой демарш. Я, опять же, не оправдываю футболистов, но представить себя в такой ситуации сложно. Если деньги Приморского края, а не спонсорские, то это достаточно сложная система поступления. Например, если деньги будут выделены в понедельник, то они могут поступить только в пятницу. Это должны понимать футболисты.