Игорь Ефремов о вылетевших из ФНЛ: "Давайте дождемся лицензирования"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов считает, что пока преждевременно говорить о том, кто будет выступать в первенстве в следующем сезоне. Он призывает дождаться результатов лицензирования.

- Давайте сейчас дождемся лицензирования. По регламенту вылетают четыре команды из ФНЛ, но по факту мы будем ждать информацию комиссии по лицензированию, и 15 мая можно будет давать какие-то комментарии, - цитирует Ефремова ТАСС. - Думаю, что все видели борьбу за сохранение прописки в ФНЛ. Этот чемпионат был, наверное, самый интересный за последние семь лет. В этом сезоне тестовые матчи показали интерес людей к играм, и надеюсь, эта тенденция будет продолжаться.

По итогам сезона-2017/18 из ФНЛ вылетели "Ротор-Волгоград", "Луч-Энергия", "Тюмень" и "Факел".