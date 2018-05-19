22:11 | Футбол — ФНЛ

Игорь Ефремов: "Может ли "Ротор" заменить "Арарат"? Конечно"


Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал ситуацию с невыходом московского "Арарата" в из ПФЛ. Клуб стал победителем группы "Центр" но не получил лицензию РФС, а сегодня стало известно, что он переедет в Армению. Приоритетное право заменить его на данный момент имеет занявший 17-е место в ФНЛ "Ротор-Волгоград".

- Кто придет на смену столичному коллективу?

- Давайте дождемся итогов лицензирования, 30 мая и 31-го поговорим на эту тему.

- А есть вариант, что это будет "Ротор"?

- Конечно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

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