Игорь Ефремов: "Меня заверили, что проблем с выступлением "Авангарда" не будет"

Президент Олимп – ФНЛ Игорь Ефремов рассказал, что исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт заверил: проблем с выступлением "Авангарда" в лиге не будет. Клуб занимает третье место, которое дает право на стыковые матчи за право выступать в премьер-лиге.

– За последние два года клуб, на мой взгляд, поступательно развивался: в прошлом сезоне "Авангард" играл в финале Кубка России, а сейчас находится в лидерах чемпионата, – цитирует ТАСС Ефремова. – В настоящий момент в течение пяти-семи дней я нахожусь в постоянном контакте с и. о. губернатора Курской области Романом Владимировичем Старовойтом. У нас состоялся достаточно позитивный диалог, есть понимание с его стороны, что это очень важный вопрос для курского футбола, и он меня заверил, что проблем с выступлением команды в чемпионате ФНЛ и Кубке ФНЛ, который пройдет в феврале следующего года, не будет.

Вы сами понимаете, что когда есть информация, что президент и исполнительный директор покидают клуб, у меня возникает вопрос, с кем дальше общаться. Я знаю, что в "Авангарде" есть небольшие задолженности, но есть гарантии для участия в Кубке ФНЛ, и со своей стороны хочу пожелать курянам как можно скорее определиться с вектором дальнейшего развития своего самобытного и интересного клуба. Мне надо было понять в дальнейшем, как построится работа клуба и какое мнение на этот счет есть у руководителя области.