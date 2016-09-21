18:46 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игорь Ефремов: "Меня заверили, что "Луч-Энергия" получит деньги в четверг"

0
0
0

Президент Футбольной национальной лиги (ФНЛ) Игорь Ефремов рассказал, что в четверг "Луч-Энергия" получит средства на зарплаты игрокам. В этом его заверил губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.

Владивостокский клуб испытывает серьезные финансовые трудности – игроки, тренерский штаб и рядовые сотрудники не получают зарплату на протяжении нескольких месяцев. Отметим, что команда намерена бойкотировать ближайший домашний матч первенства России со "Спартаком-2".

– Такая ситуация недопустима для такой команды. Меня проинформировали, что Владимир Миклушевский обсуждал эту ситуацию и заверил, что средства поступят на счета клуба завтра, – приводит слова Ефремова ТАСС. – Я не могу сказать, какой точно объем средств поступит, но меня в этом заверили, – сказал Ефремов.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3641398

0
0
0

Материалы REN-TV

Владимир Путин рассказал, чем занимаются его дочери ...

ФСБ выясняет, как российскому сенатору удалось скрыть судимость...

Александр Лукашенко одобрил вынос российского флага на открытии...

В Сети появилось видео, на котором неонацисты обсуждают кровавый...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ