Игорь Ефремов: "Календарь ФНЛ принят единогласно и почти без поправок"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов подчеркнул, что проект календаря был принят клубами практически единогласно. Сегодня был одобрен проект календаря на сезон-2017/18 и были приняты новые члены ФНЛ. Начнется сезон предположительно 8 июля, а завершится 12 мая.

- Исключили клубы, которые нас покинули, приняли новых членов, - цитирует "Р-Спорт" Ефремова. - "Чита" не проходила лицензирование, поэтому в составе остался "Луч-Энергия". Самое отрадное, что календарь был принят единогласно и практически без обсуждений. Приняли совсем с небольшими изменениями по месту проведения некоторых матчей, чтобы, например, в конце ноября не играть в Томске.