Игорь Ефремов: "ФНЛ сделала для "Факела" все. Даже больше"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов прокомментировал вылет "Факела" в ПФЛ. Это произошло после поражения воронежцев от "Томи" (0:1) в 36-м туре первенства.

- Вам что-то известно о будущем "Факела" и его дальнейшем финансировании? - вопрос Ефремову.

- Такой вопрос нужно задавать руководителям клуба, а то, что он вылетел я, конечно, сожалею. Если вы помните, то "Факел" покидал лигу еще в сезоне-2011/12. Судьба этой команды и обсуждение этой темы - не минутная история. Потеря любого клуба из ФНЛ не самая приятная ситуация, за год мы друг к другу привыкаем, но в данном случае если говорить о перспективах "Факела", судьба клуба мне не до конца известна. Я думаю, что есть определенные сложности, поэтому нужно разговаривать с руководителями воронежцев. ФНЛ же всё, что находится в ее компетенции, уже сделала, даже больше. (Арман МКРТЧЯН)

Турнирная таблица и календарь ФНЛ