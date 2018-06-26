Игорь Ефремов: "ФНЛ получила документы от "Краснодара-2"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов подтвердил информацию "СЭ", что "Краснодар-2" отправил документы для участия во втором дивизионе чемпионата России. На место в лиге претендовал "Локомотив-Казанка", однако президент "Локо" Илья Геркус заявил, что команда продолжит выступать в ПФЛ.

- Ваша информация верна – мы получили ответ от "Краснодара-2", - сказал Ефремов.

- В сверстанном календаре "Краснодар-2" займет место "Анжи"?

- Абсолютно верно.

- Где "Краснодар-2" будет проводить матчи?

- Скорее всего, это будет не основная арена "Краснодара", а та, которая находится рядом. Там есть один нюанс – вместимость 1600 зрителей, а для второй категории нужно 3000. Этот вопрос будет обсуждаться на исполкоме. Резервной ареной "Краснодара-2" станет главный стадион клуба.

Напомним, вакантное место в ФНЛ образовалось в связи с тем, что в следующем сезоне не будет выступать "Анжи". Команда заменит в РФПЛ "Амкар", у которого отозвана лицензия РФС. "Краснодар-2", а также "Локомотив-Казанка", выступавшие в ПФЛ, располагают необходимыми для участия в первенстве ФНЛ лицензиями. (Андрей СИЗЯКИН)