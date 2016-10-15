20:49 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игорь Ефремов: "Фанаты "Динамо" первыми побежали на трибуну воронежцев"

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Президент ФНЛ Игорь Ефремов, комментируя инцидент на трибунах во время матча 17-го тура лиги "Факел" - "Динамо" (2:1), отметил, что вина в драке лежит на болельщиках гостей. Напомним, что из-за массового столкновения фанатов команд игра была прервана на несколько минут, конфликт удалось погасить только усилиями ОМОНа.

 
Болельщики "Динамо".Погром в Воронеже: как это было

- Я поговорил с делегатом матча. По его словам, по ходу встречи были словесные провокации с обеих стороны. Однако первыми прорвались  в буферную зону между трибунами динамовцы, именно они побежали к обычной трибуне воронежцев. А уже затем на них полетели фанаты "Факела". Вмешался ОМОН, все оцепил.

Считаю, арбитр своевременно увел команды под трибуны. Матч был возобновлен и уже прошел без эксцессов. Кто-то говорит, что всего 15 стюардов стояло рядом с сектором гостей. Мне кажется, здесь стоит говорить не о количестве стюардов, а о самосознании болельщиков, их человеческом облике. К счастью, к серьезным последствиям их прорыв на поле не привел, но праздник футбола они все-таки испортили.

В понедельник мы передадим все документы в КДК. Но, как я уже сказал, прорыв начали фанаты гостей. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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ddf

Если так, то Динамо нужно наказывать снятием очков, и дисквалификацией фан сектора на 6 месяцев

22:24

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