Игорь Ефремов: "Число поддержавших Дюкова федераций говорит само за себя"

Президент ФНЛ Игорь Ефремов считает, что глава совета директоров "Зенита" Александр Дюков на посту главы РФС поможет развитию детско-юношеского футбола. Выборы президента РФС пройдут 22 февраля. Пост стал вакантным после того, как 19 декабря эту должность покинул Виталий Мутко. До выборов исполнять обязанности главы организации будет президент Российской премьер-лиги Сергей Прядкин.

- Существует четкая стратегия развития футбола, которая писалась, в том числе комитетом развития и его руководителем Дюковым, - цитирует ТАСС Ефремова. - Я думаю, что его работа будет отталкиваться именно от этой стратегии. Я надеюсь, что в ближайшее время будет сделано больше дел, связанных с развитием детско-юношеского футбола и повышением престижа детских тренеров. Думаю, это будет основное направление работы и, возможно, Александр Валериевич придаст этому новый импульс.

Александр Валериевич давно хорошо всем известен с профессиональной точки зрения: он является на протяжении нескольких лет членом исполкома РФС, руководителем комитета программ развития, поэтому мы все уверены, что при нем футбол будет развиваться. Количество поддержавших его федераций говорит само за себя, все с надеждой ждут от него позитива.