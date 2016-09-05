Игорь Денисов: "Предотвратить вылет "Динамо" в ФНЛ было невозможно"

Полузащитник "Локомотива" Игорь Денисов после товарищеской встречи против тульского "Арсенала" (0:1) поблагодарил "Динамо" за проведенные в клубе годы. Напомним, что хавбек перешел к железнодорожникам на правах аренды из "Динамо" в последний день летнего трансферного окна.

– Считаете "Динамо" вернется в премьер-лигу через год?

– Я хочу сказать этому клубу огромное спасибо за три года, что я там провел. Было очень интересно работать в этой команде, от которой остались только самые добрые впечатления.

– "Динамо" впервые в своей истории вылетело в ФНЛ. Можно было спасти команду от этого?

– Предотвратить вылет было вообще невозможно. Клуб выбрал такую позицию, видимо, ему это было надо. Для меня, как для футболиста, это был очень сильный удар, я переживал, но это жизнь, и она продолжается.

– Что вы имеете ввиду под позицией клуба: режим экономии или организацию?

– Это вопросы не ко мне. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)