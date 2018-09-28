Игорь Чугайнов возглавил "Сибирь"

Новым главным тренером "Сибири" стал Игорь Чугайнов. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

48-летний специалист в качестве игрока выступал за "Торпедо", "Локомотив" и "Уралан". Привлекался в состав Олимпийской сборной СССР, сборной СНГ, провел 26 матчей за сборную России. Четырехкратный серебряный призер чемпионата России, бронзовый призер чемпионата СССР, двукратный бронзовый призер чемпионата России, пятикратный обладатель Кубка России.

Тренерскую карьеру начал в 2003 году. Работал с юношеской сборной России, входил в тренерский штаб национальной сборной России, а также тренировал дубль санкт-петербургского "Зенита", "Химки", "Торпедо" (Москва), саратовский "Сокол", "Спартак-Нальчик" и курский "Авангард".

"Сибирь" занимает 19-е место в Олимп-Первенстве ФНЛ, имея 10 очков после 13 туров.

Олимп-Первенство ФНЛ: Все о турнире - здесь.

Турнирная таблица.