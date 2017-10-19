Игорь Чугайнов: "В 2003-м не ожидал, что Слуцкий дорастет до сборной"

Тренер "Авангарда", бывший защитник "Локомотива" и "Уралана" Игорь Чугайнов отметил, что наставник "Халл Сити" Леонид Слуцкий интересовался всеми футбольными процессами еще будучи тренером молодежного состава команды из Элисты. Он отметил, что не следит за чемпионшипом, поскольку это не может помочь ему в работе с командой из Курска.

– В Элисте вы пересекались со Слуцким. Ожидали, что он дорастет до сборной и будет тренировать в Англии?

– Если бы мне это кто-то сказал в 2003 году, то, наверное, нет, – цитирует "Спорт Бизнес Online" Чугайнова. – Но человек уже тогда интересовался всеми процессами. Постоянно спрашивал, как строилась подготовка в том же "Локомотиве". Несмотря на то, что он был в новом клубе, никогда не чурался брать информацию из разных источников.

– Сейчас за его карьерой следите?

– Сейчас уже нет – некогда. Профессионал должен следить за теми вещами, которые помогают в работе. Как английская лига может помочь мне в работе?

– В футболе не происходит ничего нового?

– Нет, новое есть. Но если что-то появляется, то это появляется на чемпионате мира. Там много разных континентов, много интересных вещей. Ещё важное в этом смысле соревнование – Лига чемпионов, где собраны лучшие клубы. Но что-то такое прямо сверхъестественное тяжело заметить.