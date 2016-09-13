Игорь Чугайнов: "Работать в "Балтике" было бы интересно"

Экс-защитник "Локомотива" Игорь Чугайнов, кандидатура которого рассматривается на пост главного тренера "Балтики", сообщил, что ему было бы интересно поработать с калининградской командой. Напомним, 12 сентября Александр Горбачев был уволен с поста главного тренера "Балтики".
– Игорь Валерьевич, появилась информация о том, что вы прилетели в Калининград и возглавили клуб "Балтика". Так ли это на самом деле?
– Сейчас я нахожусь в районе города Чехова у себя на даче.
– Входит ли в ваши планы работа в "Балтике?
– Это больше вопрос к руководству клуба, кого они планируют назначить. Да, мне было бы это интересно. Как вариант работы, конечно, рассматриваю. (Любовь КОНЯЕВА)
zae1976
Защитник был отличный! Работал со многими командами тренером! Порядок в команде точно наведет!
17:18