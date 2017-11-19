Игорь Черевченко: "У "Балтики" большие долги по зарплате"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после победы над "Авангардом" (1:0) в матче 24-го тура первенства ФНЛ отметил, что команда добилась положительного результата благодаря тому, что была лучше в единоборствах. Также наставник калининградцев признал, что у клуба есть серьезные финансовые проблемы.

– Мы предполагали, что комбинационного футбола будет мало, потому что поле не позволяет это делать, – цитирует официальный сайт ФНЛ Черевченко. – Было много борьбы, а кто ее выигрывает, тот выигрывает игру. А так матч неиспользованных моментов с обеих сторон. Спасибо всем, кто переживает за "Балтику". Зрители не пожалели, хотя брака в передачах из-за поля было много. В предсезонке будем исправлять ситуацию, потому что находимся не на том месте, на котором хотели бы. Проведём сборы в Турции.

Есть серьезные финансовые проблемы. Большие задолженности перед футболистами. Поэтому о трансферах говорить рано. Кто пойдет в такую команду, где есть проблемы с финансами? Когда сложилась такая финансовая ситуация, тут невозможно удержать игроков. Как я могу сказать футболисту "нет", если его зовут в другую команду, где все благополучно.

После 24 туров "Балтика" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 39 очков. Отставание от идущего первым "Енисея" составляет 16 баллов.