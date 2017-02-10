Игорь Черевченко: "Потенциальных новичков "Балтики" не назову - трансферы любят тишину"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко выразил надежду на спасение клуба от вылета в ПФЛ. Экс-наставник "Локомотива" принял калининградцев этой зимой, после 24 туров клуб идет на предпоследнем месте в ФНЛ.

- Фамилии потенциальных новичков я назвать не могу – трансферы любят тишину, - цитирует официальный сайт "Балтики" Черевченко. - Подготовить команду за столь короткий срок, конечно, тяжело. И я не соглашусь с вашими словами о низком уровне игроков. Поверьте, в "Балтике" квалифицированные футболисты. В Сочи я уже познакомился с ребятами, пообщался с ними.

- График сбора на Кипре поменялся?

- Да. Вместо пяти матчей запланировано четыре. Плюс – мы поменяли соперников. Теперь – это более-менее сильные команды.

- Над какими компонентами игры будете работать в первую очередь?

- У нас есть определенная программа, но не буду раскрывать все нюансы. Главное – наладить игровую дисциплину.

- Бороться за выживание в ФНЛ для вас – определенный вызов?

- Да, вызов. Я не волшебник, но приложу все силы, чтобы спасти "Балтику" от вылета во второй дивизион.