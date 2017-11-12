Игорь Черевченко: "Игроки "Балтики" были "заряжены" на матч против "Спартака-2"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после матча 23-го тура ФНЛ против "Спартака-2" (6:0) поблагодарил пришедших на игру болельщиков за поддержку. Специалист отметил, что быстрые голы помогли команде добиться крупной победы.

– Быстрые голы нам помогли. Ребята были "заряжены", стремились доказать, что поражения в трех предыдущих играх были во многом случайными, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Моментами "Спартак-2" перехватывал инициативу за счет контроля мяча. Но мы сделали поправки. Всех с победой. Отдельное спасибо болельщикам, которые, несмотря на холодную погоду, пришли нас поддержать.