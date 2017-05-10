Игорь Черевченко: "Игра с "Факелом" получилась ничейной, но "Балтике" повезло выиграть"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко победы в матче 36-го тура первенства ФНЛ над "Факелом" (2:1) высоко оценил класс соперника. Также наставник поблагодарил своих подопечных за проявленную самоотдачу.

– Было приятно побывать в Воронеже, я здесь давно не бывал, – приводит официальный сайт ФНЛ слова Черевченко. – Хорошая команда здесь. Хорошие игроки и тренеры. Болельщики любят футбол.

По сегодняшней игре: первый тайм получился интересным. Нам психологически тяжело, есть боязнь ошибиться. Второй тайм – я благодарен ребятам, они отдали много сил. Но игра получилась ничейная. Нам повезло сегодня.