Игорь Черевченко: "Даже при счете 5:1 у "Балтики" есть ошибки, их нужно исправлять"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после победы над "Кубанью" (5:1) признал, что его команда пока не научилась играть вдесятером. Калининградцы доигрывали матч 11-го тура чемпионата ФНЛ в меньшинстве - на 65-й минуте встречи был удален защитник Арсений Логашов.

- Первый опасный момент в матче был у соперника. Нас выручил вратарь, - цитирует официальный сайт ФНЛ Черевченко. - Потом нервозность ушла и ребята почувствовали уверенность. Счет по игре. Удаление по делу. Пока не научились вдестяром играть. Но лучше играть полным составом. Даже при положительном результате есть ошибки, их нужно исправлять.

После 11 туров чемпионата ФНЛ "Балтика" набрала 20 очков и занимает 6-е место. Отставание от идущего первым "Енисея" составляет 7 баллов.