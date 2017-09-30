Игорь Черевченко: "Бойцовских качеств у "Химок" не отнять"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после матча 16-го тура ФНЛ против "Химок" (0:1) отметил сильные качества соперника. Специалист подчеркнул, что ему не понравилась игра средней линии его команды.

– Бойцовских качеств у "Химок" не отнять. За счет них и выиграли сегодня, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Много единоборств, из которых хозяева вышли победителями. У нас было два-три момента, но этого мало. Не понравилась мне наша средняя линия. Очень медленно играли, и команда соперника успешно перестраивалась. Отсюда и результат.