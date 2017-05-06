Игорь Черевченко: "Балтика" уступила "Кубани" не по делу, моментов имели на две игры"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после игры 36-го тура ФНЛ против "Кубани" (0:1) посетовал на уровень мастерства футболистов. Специалист подчеркнул, что пропущенный гол команда "привезла сама себе".

– Проиграли не по делу, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Имели массу голевых моментов. На две игры. Но мастерство футболистов... Да и гол сами себе привезли. Но на этом жизнь не заканчивается.

– Что с Тимошиным?

– У него ключица. Будет жаль, если его потеряем.