Игорь Черевченко: "Балтика" ни в чем не уступала "Тосно"

Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после игры 29-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:2) отметил, что команда могла брать очки в минувшей встречи. Специалист подчеркнул, что его подопечных подвела реализация.

– Не получилось забить, хотя в первом тайме было много моментов, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Подвела реализация. Хотя "Тосно" мы ни в чем не уступали. При счете 0:2 побежали отыгрываться и стали ошибаться. Могли забивать в первом тайме... Могли сегодня взять очки.