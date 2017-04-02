09:12 | ФУТБОЛ — ФНЛ

Игорь Черевченко: "Балтика" ни в чем не уступала "Тосно"

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Главный тренер "Балтики" Игорь Черевченко после игры 29-го тура ФНЛ против "Тосно" (0:2) отметил, что команда могла брать очки в минувшей встречи. Специалист подчеркнул, что его подопечных подвела реализация.

– Не получилось забить, хотя в первом тайме было много моментов, – цитирует пресс-служба ФНЛ Черевченко. – Подвела реализация. Хотя "Тосно" мы ни в чем не уступали. При счете 0:2 побежали отыгрываться и стали ошибаться. Могли забивать в первом тайме... Могли сегодня взять очки.

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http://1fnl.ru/champioship/results/484/486/497/3028/#tab=game-press

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