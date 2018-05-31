Игорь Беляев снова возглавил "Авангард"

Игорь Беляев назначен главным тренером "Авангарда", сообщает официальный сайт клуба. Сегодня стало известно о том, что клуб не продлит контракт с Хасанби Биджиевым. Специалист возглавлял "Авангард" с сентября 2017 года и впервые в истории вывел клуб в финал Кубка России, где куряне уступили "Тосно" 1:2.
Беляев уже работал с "Авангардом" с января 2015 по сентябрь 2017 года, после чего был заменен на Биджиева.
Дополнительная информация
http://www.fc-avangard.ru/item/1955-glavnym-trenerom-avangarda-stanet-igor-belyaev