Игорь Армаш: "Выиграть приятно. Вдвойне приятно победить команду Тихонова"

Защитник "Кубани" Игорь Армаш после победы над "Енисеем" (2:1) в матче 15-го тура ФНЛ отметил высокую самоотдачу своих партнеров, передает из Краснодара корреспондент "СЭ" Екатерина ПОТАПОВА. Также он подчеркнул, что ему было приятно обыграть команду Андрея Тихонова.

– Этот матч отличается от предыдущих прежде всего тем, что мы его выиграли на домашнем стадионе. Нет ни к кому из ребят претензий по самоотдаче. Просто мы использовали свои шансы, а соперник – нет. Хотя у них в концовке матча было достаточно много моментов, но главное - победа.

– В связи с чем "Кубань" в конце матча села в оборону? Боялись пропустить контратаку соперника?

– Скорее всего, да. Результат заставлял, все хотели выиграть. Наверно, так со всеми командами бывает. Очень тяжело играть высоко и рисковать, чтобы человек в нападении вышел один на один.

– Потеря Байрыева из-за травмы как-то повлияла на ход матча?

– Мне кажется, Бендзь вошел здорово, забил победный гол и спас нас от ничейного результата, а потом вытащил мяч из ворот. Я думаю, он очень хорошо влился в игру.

– Соперничать с "Енисеем" было приятно? Ведь команда Андрея Тихонова действительно пыталась играть в футбол в отличие от многих других команд ФНЛ.

– (Улыбается.) Я не знаю, приятно или нет. Приятно выигрывать. А вдвойне приятней выиграть команду Андрея Тихонова.

– Добавила ли уверенности эта победа?

– Конечно, психологически чуть легче, но мы по-прежнему остаемся там, где и были. Эта победа, если мы проиграем следующий матч, ничего нам не даст. Так что надо связать две победы, забыть про все проблемы и неудачи и двигаться только вперед. Пока задача стоит, надо ее выполнять.