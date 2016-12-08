Хохлов вернется в "Динамо"

По информации "СЭ", бывший футболист и тренер "Динамо" Дмитрий Хохлов вернется в столичный клуб. Специалист войдет в административный штаб клуба, заняв должность советника гендиректора. Экс-футболист сборной России защищал цвета "Динамо" с 2005 по 2010 год. После завершения карьеры он трудился в структуре бело-голубых с 2011 по 2015 год. В начале сезона-2012/13 он на протяжении двух недель трудился исполняющим обязанности наставника первой команды. С 2012 по 2015 год Хохлов возглавлял динамовскую молодежку и дважды выиграл с ней первенство молодежных команд премьер-лиги.

В начале прошлого сезона специалист возглавил "Кубань", но через три месяца был отправлен в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. "Динамо" в текущем сезоне лидирует в первенстве России в ФНЛ.