"Химки" в добавленное время вырвали победу у "Тюмени"

"Химки" на своем поле одолели "Тюмень" (3:2) в матче 11-го тура первенства ФНЛ. Дублем у хозяев отметился Никита Лапин. Примечательно, что до 90-й минуты химчане уступали в счете, но в итоге смогли вырвать победу.

Этот успех позволил "Химкам" временно покинуть зону вылета, поднявшись на 15-е место. "Тюмень" занимает 12-ю позицию.

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11-й тур

"Химки" – "Тюмень" – 3:2 (1:1)

Голы: Чуканов, 3 (0:1). Казаев, 30 (1:1). Мамтов, 81 (1:2). Лапин, 90+1 (2:2). Лапин, 90+3 (3:2).

"Химки": Исупов, И.Чернышов, Заика, Лапин, Шумских, Мостовой (Кирсанов, 49), Петрусев (Фадеев, 78), Казаев, Гащенков, Тюнин (Кокоев, 71), Ахба (С.С.Чернышов, 58).

"Тюмень": Смирнов, Локтионов, Шакуро, Гузь, Шабаев, Рябокобыленко, Кленкин, Чудин (Пустозеров, 78), Павленко (Лешонок, 68), Чуканов, Мамтов.

Предупреждения: Тюнин, 20. Локтионов, 47.

Судья: Верулидзе (Владикавказ).

2 сентября. Химки. Стадион "Родина".