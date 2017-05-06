"Химки" сыграли вничью с Нальчиком

"Спартак" из Нальчика на своем поле сыграл вничью с "Химками" (1:1) в 35-м туре первенства ФНЛ. На гол Яна Казаева хозяева ответили мячом Альберта Богатырева. Красно-белые увеличили отрыв от зоны вылета до двух очков. "Химки" занимают 11-е место в таблице.

Первенство России

ФНЛ

35-й тур

"Спартак" (Нальчик) – "Химки" – 1:1 (1:1)

Голы: Казаев, 7 (0:1). Богатырев, 23 (1:1).

"Спартак": Антипов, Дашаев, Семенов, Соблиров, Марченко, Мухаммад (Бажев, 68), Богатырев, Крамаренко (Войнов, 75), Ахриев, Дроздов (Мурачев, 90), Ахъядов (Тлупов, 73).

"Химки": Исупов, Чернышов, Заика, Малания (Мостовой, 66), Шумских, Лапин, Петрусев (Нильсен, 57), Тюнин, Кокоев (Гащенков, 55), Казаев, Кузьмичев (Горячев, 82).

Предупреждения: Чернышов, 57. Гащенков, 61. Соблиров, 72. Богатырев, 79. Марченко, 89.

Судья: Куликов (Саранск).

6 мая. Нальчик. Стадион "Спартак".