"Химки" сыграли вничью с "Авангардом"

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Химки" дома разделили очки с "Авангардом" – 1:1. На гол Марата Шогенова с пенальти хозяева ответили мячом Ильи Кузьмичева. Подмосковный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. Куряне не смогли покинуть зону вылета и идут 16-ми.

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7-й тур

"Химки" – "Авангард" (Курск) – 1:1 (0:1)

Голы: Шогенов, 43 – с пенальти (0:1). Кузьмичев, 47 (1:1).

"Химки": Исупов, Лисинков (Заика, 55), Малания, Шумских, Лапин, Беликов (Алферов, 66), Батов, Мостовой, Талалай, Кузьмичев (Кокоев, 73), Дворников (Петрусев, 53).

"Авангард": Саутин, Багаев, А.Войнов, Концедалов, Дашаев, Шогенов (Кубышкин, 79), Петров (Минаев, 69), Синяев (Д.Войнов, 86), Нетфуллин, Гурфов, Федчук (Газданов, 81).

Предупреждения: Петров, 32. Мостовой, 32. Талалай, 40. Шумских, 50. Дашаев, 84.

Судья: Кукуян (Сочи).

9 августа. Химки. Стадион "Новые Химки".