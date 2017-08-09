"Химки" сыграли вничью с "Авангардом"

В матче 7-го тура первенства ФНЛ "Химки" дома разделили очки с "Авангардом" – 1:1. На гол Марата Шогенова с пенальти хозяева ответили мячом Ильи Кузьмичева. Подмосковный клуб занимает 10-е место в турнирной таблице. Куряне не смогли покинуть зону вылета и идут 16-ми.
Первенство России
ФНЛ
7-й тур
"Химки" – "Авангард" (Курск) – 1:1 (0:1)
Голы: Шогенов, 43 – с пенальти (0:1). Кузьмичев, 47 (1:1).
"Химки": Исупов, Лисинков (Заика, 55), Малания, Шумских, Лапин, Беликов (Алферов, 66), Батов, Мостовой, Талалай, Кузьмичев (Кокоев, 73), Дворников (Петрусев, 53).
"Авангард": Саутин, Багаев, А.Войнов, Концедалов, Дашаев, Шогенов (Кубышкин, 79), Петров (Минаев, 69), Синяев (Д.Войнов, 86), Нетфуллин, Гурфов, Федчук (Газданов, 81).
Предупреждения: Петров, 32. Мостовой, 32. Талалай, 40. Шумских, 50. Дашаев, 84.
Судья: Кукуян (Сочи).
9 августа. Химки. Стадион "Новые Химки".