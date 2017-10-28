"Химки" прервали четырехматчевую беспроигрышную серию "Кубани"

В матче 20-го тура первенства России ФНЛ "Химки" дома переиграли "Кубань" со счетом 2:1. В составе подмосковной команды отличились Николай Тюнин и Илья Кузьмичев, у гостей забил Спартак Гогниев.

Отметим, что химчане прервали четырехматчевую беспроигрышную серию краснодарцев.

Первенство России

ФНЛ

20-й тур

"Химки" - "Кубань" (Краснодар) - 2:1 (0:0)

Голы: Тюнин, 62 (1:0). Кузьмичев, 68 (2:0). Гогниев, 81 (2:1).

"Химки": Исупов, Заика, Малания, Шумских, Лисинков, Мостовой (Алиев, 68), Тюнин, Яковлев (Горячев, 82), Талалай, Радченко (Пичугин, 61), Кузьмичев (Титов, 90+3).

"Кубань": Дюпин, Клещенко, Смирнов, Марков (Нурисов, 85), Бугаев, Гапон, Байрыев (Маляров, 68), Лобкарев, Гай, Коновалов, Гогниев.

Предупреждение: Бугаев, 79.

Судья: Фролов.

28 октября. Химки. Стадион "Новые Химки".

Турнирная таблица - здесь