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"Химки" подтвердили переход Портнягина


Как и сообщал "СЭ", "Химки" арендовали нападающего "Локомотива"  Игоря Портнягина. 29-летний форвард будет выступать под 71-м номером в составе новой команды, информирует официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за "Урал". В 12 играх в составе екатеринбуржцев он забил 1 мяч, а также получил 1 желтую карточку.

Портнягин перешел в "Локомотив" из "Рубина" летом 2016 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2020 года.

 

Дополнительная информация

http://www.fckhimki.ru/news/sezon-2018-2019/avgust/khimki-arendovali-portnyagina/

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