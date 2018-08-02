"Химки" подтвердили переход Портнягина

Как и сообщал "СЭ", "Химки" арендовали нападающего "Локомотива" Игоря Портнягина. 29-летний форвард будет выступать под 71-м номером в составе новой команды, информирует официальный сайт клуба.

В прошлом сезоне нападающий выступал на правах аренды за "Урал". В 12 играх в составе екатеринбуржцев он забил 1 мяч, а также получил 1 желтую карточку.

Портнягин перешел в "Локомотив" из "Рубина" летом 2016 года. Его контракт с железнодорожниками рассчитан до лета 2020 года.