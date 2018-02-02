"Химки" подтвердили назначение Романа Широкова

Как и сообщал "СЭ", бывший капитан сборной России Роман Широков назначен спортивным директором "Химок". Сегодня генеральным директором подмосковного клуба стал Василий Иванов.
"Химки" занимают 13-е место в турнирной таблице ФНЛ. Широков, завершивший карьеру в 2016 году в ЦСКА, защищал цвета "Химок" в сезоне-2007. По окончании сезона он перешел в "Зенит", откуда и попал в национальную команду и принял участие в Евро-2008, где россияне завоевали бронзу.
Дополнительная информация
http://www.fckhimki.ru/news/sezon-2017-2018/fevral/novyy-rukovoditel-fk-khimki-vasiliy-ivanov/
Старый болельщик Динамо
А кто платить будет?
21:36