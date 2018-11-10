"Химки" победили "Шинник", "Чертаново" обыграло "Армавир"

"Химки" с минимальным счетом обыграли "Шинник" в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ (1:0). Единственный гол забил защитник Егор Данилкин.

"Химки" набрали 27 очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. "Шинник" с 28 баллами располагается на 11-й строчке.

Олимп - ФНЛ

21-й тур

"Химки" - "Шинник" (Ярославль) - 1:0 (1:0)

Гол: Данилкин, 38.

"Химки": Хомич, Смирнов, Данилкин, Филин, Корян, Мостовой, Петрусев (Белоус, 90+1), Рязанцев, Нетфуллин, Боженов, Болов (Портнягин, 57).

"Шинник" (Ярославль): Гошев, Самошников, А.Г.Иванов, Цховребов, Магадиев, Самойлов, Нарылков (Кожемякин, 67), Камилов (Алейников, 46), Самодин, Булия (Первушин, 62), Гелоян (Герасимов, 87).

Предупреждения: Камилов, 15. Смирнов, 20. Магадиев, 37. Корян, 52. Самойлов, 64. А.Г.Иванов, 76. Петрусев, 89.

Судья: Васильев (Ижевск).

10 ноября. Химки. Стадион "Арена Химки".

В другом матче 21-го тура "Чертаново" обыграло "Армавир". Дублем отметился нападающий Антон Зиньковский.

"Армавир" - "Чертаново" (Москва) - 1:3 (0:1)

Голы: Зиньковский, 20 (0:1). Зиньковский, 68 - с пенальти (0:2). Безлихотнов, 76 - с пенальти (1:2). Ежов, 84 (1:3).

"Армавир": Руденок, Соловьев, Мирошниченко, Соболь, Гаджибеков, Безлихотнов, Поляков (Дышеков, 46), Гурфов, Падерин (Каюмов, 81), Клопков (Суханов, 64), Синявский (Веркашанский, 46).

"Чертаново" (Москва): Ломаев, Солдатенков, Бартасевич (Каракоз, 90+1), Паршиков, Глушенков (Тюменцев, 81), Витюгов, Ежов, Горшков, Сарвели (Канищев, 89), Цыпченко (Радостев, 90+1), Зиньковский.

Предупреждения: Падерин, 50. Гурфов, 73. Витюгов, 81.

Судья: Панин (Московская область).

10 ноября. Армавир. Стадион "Юность".

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